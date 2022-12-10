40 мощных электрогенераторов передала Украине Еврокомиссия (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177667-40-moschnyh-elektrogeneratorov-peredala-ukraine-evrokomissiya-video.htmlРакурс
Єврокомісія передала Україні 40 електрогенераторів потужністю у 220 kVA (176 кВт).
Генератори передані з надзвичайних резервів Механізму цивільного захисту ЄС для подолання наслідків масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі та для забезпечення умов для виживання населення України в умовах зими. Про це повідомляється на сторінці Єврокомісії в соцмережі Tвіттер.
Зима в Україні буде холодною та темною, оскільки російські ракети продовжують спрямовуватися на життєво важливу енергетичну інфраструктуру. Ми мобілізували наші надзвичайні резерви, щоб надіслати 40 генераторів до України, — наголошують у повідомленні. — Ці генератори потужністю у 220 kVA можуть забезпечити електропостачання цілої лікарні.
Також на сторінці Єврокомісії опубліковане відео, котре показує процес розвантаження цих генераторів.
Winter in Ukraine will be cold and dark, as Russia’s missiles continue to target vital energy infrastructure.
We have mobilised our emergency #rescEU reserves to send 40 generators to ��.
This 220 kVA generator can provide power supply to an entire hospital.#StandWithUkrainepic.twitter.com/tBeD1vRMzH
— European Commission �� (@EU_Commission) December 10, 2022