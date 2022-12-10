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Украина получила от Еврокомиссии генераторы электроэнергии, скриншот видео

40 мощных электрогенераторов передала Украине Еврокомиссия (ВИДЕО)

10 дек 2022, 16:24
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Єврокомісія передала Україні 40 електрогенераторів потужністю у 220 kVA (176 кВт).





Генератори передані з надзвичайних резервів Механізму цивільного захисту ЄС для подолання наслідків масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі та для забезпечення умов для виживання населення України в умовах зими. Про це повідомляється на сторінці Єврокомісії в соцмережі Tвіттер.

Зима в Україні буде холодною та темною, оскільки російські ракети продовжують спрямовуватися на життєво важливу енергетичну інфраструктуру. Ми мобілізували наші надзвичайні резерви, щоб надіслати 40 генераторів до України, — наголошують у повідомленні. — Ці генератори потужністю у 220 kVA можуть забезпечити електропостачання цілої лікарні.

Також на сторінці Єврокомісії опубліковане відео, котре показує процес розвантаження цих генераторів.

Источник: Ракурс


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