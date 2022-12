Єврокомісія передала Україні 40 електрогенераторів потужністю у 220 kVA (176 кВт).

Генератори передані з надзвичайних резервів Механізму цивільного захисту ЄС для подолання наслідків масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі та для забезпечення умов для виживання населення України в умовах зими. Про це повідомляється на сторінці Єврокомісії в соцмережі Tвіттер.

Також на сторінці Єврокомісії опубліковане відео, котре показує процес розвантаження цих генераторів.

Winter in Ukraine will be cold and dark, as Russia’s missiles continue to target vital energy infrastructure.



We have mobilised our emergency #rescEU reserves to send 40 generators to ��.



This 220 kVA generator can provide power supply to an entire hospital.#StandWithUkrainepic.twitter.com/tBeD1vRMzH

— European Commission �� (@EU_Commission) December 10, 2022