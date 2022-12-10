Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пожар в Крыму, скриншот видео

В Крыму сгорели казармы с мобилизованными рашистами — СМИ (ВИДЕО)

10 дек 2022, 17:38
999

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 10 грудня, зранку згоріли казарми, де розміщували мобілізованих рашистів.





Про це повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ», опублікувавши відповідні відеозаписи.

Повідомляють, що у т. о. смт Совєтскоє у Криму, сьогодні зранку згоріли казарми, де розміщували чмобіків (від декількасот до тисячі), — вказано в повідомленні.

На опублікованих відео можна побачити, що вогонь охопив чималу площу, піднімаючись на, ймовірно, десятки метрів.

Автор одного з відео висловлює припущення, що пожежа є або наслідком влучання у казарму, або активного вживання алкоголю розміщеними там військовими.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров