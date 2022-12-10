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Ракурс
Пожежа в Криму, скріншот відео

У Криму згоріли казарми з мобілізованими рашистами — ЗМІ (ВІДЕО)

10 гру 2022, 17:38
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У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 10 грудня, зранку згоріли казарми, де розміщували мобілізованих рашистів.





Про це повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ», опублікувавши відповідні відеозаписи.

Повідомляють, що у т. о. смт Совєтскоє у Криму, сьогодні зранку згоріли казарми, де розміщували чмобіків (від декількасот до тисячі), — вказано в повідомленні.

На опублікованих відео можна побачити, що вогонь охопив чималу площу, піднімаючись на, ймовірно, десятки метрів.

Автор одного з відео висловлює припущення, що пожежа є або наслідком влучання у казарму, або активного вживання алкоголю розміщеними там військовими.

Джерело: Ракурс


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