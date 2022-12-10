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Российские захватчики совершили уже десятки тысяч преступлений в Украине, фото: UAgit
Пытки, изнасилования и убийства — количество совершенных рашистами преступлений назвали в полицииhttps://racurs.ua/n177672-pytki-iznasilovaniya-i-ubiystva-kolichestvo-sovershennyh-rashistami-prestupleniy-nazvali.htmlРакурс
В Україні за час повномасштабного російського вторгнення поліція зафіксувала вже 47 тис. воєнних злочинів, вчинених окупантами.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції з посиланням на очільника відомстві Ігоря Клименка.
Серед вчинених рашистами злочинів:
- катування;
- зґвалтування;
- вбивства мирного населення.
Робота поліції під час війни стала складовою потужного правового фронту із притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, які знехтували основними правами людини, задекларованими цивілізованою міжнародною спільнотою, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що в умовах війни поліція також здійснює гуманітарні місії, такі як доставка продуктів та життєво необхідних речей людям, які пережили в надскладних умовах окупацію.
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