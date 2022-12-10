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Российские захватчики совершили уже десятки тысяч преступлений в Украине, фото: UAgit

Пытки, изнасилования и убийства — количество совершенных рашистами преступлений назвали в полиции

10 дек 2022, 18:39
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В Україні за час повномасштабного російського вторгнення поліція зафіксувала вже 47 тис. воєнних злочинів, вчинених окупантами.





Про це повідомляє прес-служба Нацполіції з посиланням на очільника відомстві Ігоря Клименка.

Серед вчинених рашистами злочинів:

  • катування;
  • зґвалтування;
  • вбивства мирного населення.

Робота поліції під час війни стала складовою потужного правового фронту із притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, які знехтували основними правами людини, задекларованими цивілізованою міжнародною спільнотою, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що в умовах війни поліція також здійснює гуманітарні місії, такі як доставка продуктів та життєво необхідних речей людям, які пережили в надскладних умовах окупацію.

Источник: Ракурс


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