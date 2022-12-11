ISW: путин теряет поддержку из-за неудач россии на Донбассе

https://racurs.ua/n177680-isw-putin-teryaet-podderjku-iz-za-neudach-rossii-na-donbasse.html

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Російський тиран та воєнний злочинець володимир путін ризикує повністю втратити підтримку з боку колишніх лідерів так званої днр та ветеранів через нездатність своєї армії відкинути українські війська далі на захід від Донецька та «захистити» Донбас.

Як наголошується у звіті Інституту вивчення війни (ISW) 11 грудня, путіна вже публічно критикують відомі бойовики, зокрема колишній «міністр оборони днр» Ігор Гіркін-Стрєлков.

Гіркін, зокрема, розкритикував заяву путіна від 9 грудня, який охарактеризував хід спецоперації як «стабільний». Він заявив, що тільки путін та міністерство оборони росії вважає війну успішною, — зазначають аналітики.

Крім того, колишній міністр безпеки днр Олександр Ходаковський також відзначився критикою на адресу путіна. Він несподівано заявив, що затягнуте правління путіна не було вдалим. Ходаковський також зазначив, що виникають дискусії про необхідність змінити стан справ, натякнувши на корупційні схеми навколо реконструкції Маріуполя, і додав, що путін успадкував корумповане суспільство, яке він не може виправити, усунувши начальника російського Генштабу Валерія Герасимова. Він також звинуватив російські збройні сили, що вони не вели контрбатарейний вогонь під час «оборони» міста Донецька.

Критика Гіркіна та Ходаковського безпрецедентна пряма порівняно з їхніми попередніми нападками на Кремль. Ці відверті напади на путіна можуть відбивати розбіжності між провоєнною «ДНР», ветеранськими спільнотами та путіним. Російські ветерани та проксі-спільнота давно попереджали Кремль про недоліки його військової кампанії, але об'єдналися навколо путіна, вірячи, що його війна, як мінімум, призведе до російської окупації Донбасу, — зазначили в ISW.

В Інституті нагадали, що після окупації Лисичанська у мережі з’явилися відеоматеріали, на яких бойовики лнр відмовилися воювати за територію днр. Аналітики вважають, що ідеологи путіна визначили Донецьку область пріоритетною під час окупації Донбасу перед максималістичною метою путіна — захопити всю Україну.

Проте плани Путіна з тріском провалюються, а критика його війни щодня посилюється.

Крім того, російська влада посилає на окуповані території України чеченців для формування так званого адміністративного режиму.

Намісники Кремля вже прибули у Херсонську область та у Мелітополь. Там вони «діляться досвідом управління» з колабораціоністами і контролюють дії останніх. Однією з функцій чеченських делегацій є терор проти мирного населення та боротьба з місцевими партизанами.