Lego "нескрепный" - белорусский настоятель РПЦ пожаловался на детский конструктор

https://racurs.ua/n177694-lego-neskrepnyy-belorusskiy-nastoyatel-rpc-pojalovalsya-na-detskiy-konstruktor.html

Ракурс

Провладний і проросійський настоятель православного приходу у Мінську Федір Повний побачив у конструкторах Lego загрозу для дітей, оскільки вони орієнтовані на «інші культурні моделі».

Про це він заявив в ефірі каналу телеканалу ОНТ.