Lego "нескрепний" - білоруський настоятель РПЦ поскаржився на дитячий конструктор

Lego «нескрепний» — білоруський настоятель РПЦ поскаржився на дитячий конструкторhttps://racurs.ua/ua/n177694-lego-neskrepnyy-biloruskyy-nastoyatel-rpc-poskarjyvsya-na-dytyachyy-konstruktor.htmlРакурс
Провладний і проросійський настоятель православного приходу у Мінську Федір Повний побачив у конструкторах Lego загрозу для дітей, оскільки вони орієнтовані на «інші культурні моделі».
Про це він заявив в ефірі каналу телеканалу ОНТ.
Повний побачив у конструкторі Lego нібито негативний вплив на формування дитині.
Іграшки, подібні до Lego, «орієнтують дитину на інокультурні зразки і приховано агресивні, — вважає протоієрей. — Нещодавно в храмі я побачив хлопчика років трьох, після служби в очікуванні мами, що грає на лавочці з маленькими фігурками коней та наїзників із «Лего». Що я там побачив: крихітні обличчя в крислатих капелюхах були насуплені і вискалені, один, особливо агресивного вигляду, з відкритим ротом і витріщеними очима, мабуть, зображував войовничу лють.
Тому цей протоієрей РПЦ не радить батькам дозволяти дітям брати конструктори Lego із собою в храм. Він вважає, що чітко позначені негативні емоції, виражені у зображенні осіб персонажів чи його дій, можуть навчити дітей ненависті та агресії. Чи не головна тема наборів конструктора, за словами представника чітко провладного та проросійського священика, це всілякі війни.
При цьому війна в Україні, яку розв’язала росія, Повного не бентежить, вона повністю за неї.
Дорогі татусі! Зрозуміло, треба виховувати у синах сміливість, відвагу та мужність. Ох, як часто цього бракує! Але чи сприяє виробленню цих якостей вестерн? Невже «круті» ковбої та «агенти 007» — це ідеал, якого треба прагнути? Можливо, іграшкові воїни, яких ви змайструєте разом із сином, виявляться більш прийнятними для виховних цілей? — цитує звернення протоієрея до білоруських чоловіків «Наша ніва».