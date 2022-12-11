Lego "нескрепний" - білоруський настоятель РПЦ поскаржився на дитячий конструктор

https://racurs.ua/ua/n177694-lego-neskrepnyy-biloruskyy-nastoyatel-rpc-poskarjyvsya-na-dytyachyy-konstruktor.html

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Провладний і проросійський настоятель православного приходу у Мінську Федір Повний побачив у конструкторах Lego загрозу для дітей, оскільки вони орієнтовані на «інші культурні моделі».

Про це він заявив в ефірі каналу телеканалу ОНТ.