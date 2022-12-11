На новорічну ялинку у центрі Твері повісили гірлянду з «ворогами росії»

https://racurs.ua/ua/n177693-na-novorichnu-yalynku-u-centri-tveri-povisyly-girlyandu-z-vorogamy-rosiyi-foto.html

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На новорічній ялинці у центрі російського міста Твер помітили гірлянду із зображенням Володимира Зеленського, а також Джо Байдена, Еммануеля Макрона, Алли Пугачової, Максима Галкіна та Лайми Вайкуле. Тобто тих, хто підтримує Україну, або виступає проти війни. Кожна фігурка має пунктирні лінії по краях і напис «Відірви мені що-небудь».

Влада міста заявила, що через півгодини прибрала ялинку з «ворогами народу».

На фігурках були пунктирні лінії по краях і напис «Відірви мені щось». Фотографії гірлянди опублікував телеграм-канал «Закрий за мною Тверь» та передрукували багато ЗМІ.

У прес-службі адміністрації Твері заявили, що гірлянда провисіла не більше півгодини. «Її зняли силами адміністрації Центрального району, — повідомили співрозмовники видання.

Чи проводиться якесь розслідування інциденту, не уточнюється