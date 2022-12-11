Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
На новогоднюю елку в центре Твери повесили гирлянду с «врагами россии»

На новогоднюю елку в центре Твери повесили гирлянду с «врагами россии» (ФОТО)

11 дек 2022, 13:01
999

На новорічній ялинці у центрі російського міста Твер помітили гірлянду із зображенням Володимира Зеленського, а також Джо Байдена, Еммануеля Макрона, Алли Пугачової, Максима Галкіна та Лайми Вайкуле. Тобто тих, хто підтримує Україну, або виступає проти війни. Кожна фігурка має пунктирні лінії по краях і напис «Відірви мені що-небудь».





Влада міста заявила, що через півгодини прибрала ялинку з «ворогами народу».

На новорічну ялинку у центрі Твері повісили гірлянду з «ворогами росії»

На фігурках були пунктирні лінії по краях і напис «Відірви мені щось». Фотографії гірлянди опублікував телеграм-канал «Закрий за мною Тверь» та передрукували багато ЗМІ.

На новорічну ялинку у центрі Твері повісили гірлянду з «ворогами росії»

У прес-службі адміністрації Твері заявили, що гірлянда провисіла не більше півгодини. «Її зняли силами адміністрації Центрального району, — повідомили співрозмовники видання.

Чи проводиться якесь розслідування інциденту, не уточнюється

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров