Российские неонацисты. Фото: argumentua.com

https://racurs.ua/n177701-neonacisty-iz-rf-mogut-gotovit-terakty-v-stranah-baltii-the-guardian.html

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Російські неонацисти з диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» збирають розвіддані про стратегічно важливі обʼєкти країн Балтії.

Це може свідчити, що росіяни планують влаштувати теракти в країнах НАТО, зокрема, в Латвії, Литві та Естонії. Про це 11 грудня пише видання The Guardian.

Зазначається, що 7 грудня у Telegram-каналі «Русича» з’явилося повідомлення з проханням до підписників, які перебувають у країнах Балтії, анонімно ділитися інформацією щодо військової інфраструктури. Росіян цікавили дані про військові частини, а також про військових та їхніх родичів, що перебувають у них.

Крім того, неонацисти з рф просять надавати інформацію про пересування патрулів, місця прикордонних постів, системи спостереження, транспорт, телекомунікаційні вежі, безпеку на кордоні та в прикордонних районах, а також координати складів пального.

The Guardian із посиланням на джерела повідомляє, що представники «Русича» розчаровані невдачами армії рф на фронті та хочуть влаштовувати теракти в країнах НАТО.

Нагадаємо, російські спецслужби планують влаштувати провокації на об'єктах критичної інфраструктури білорусі, зокрема на білоруській АЕС «Островець». Звинуватити у цьому ворог планує Україну.

Джерело: The Guardian