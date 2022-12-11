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Украинский Т-64 уничтожил российский Т-73. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский танк Т-64 прямой наводкой уничтожил российский Т-73 (ВИДЕО)

11 дек 2022, 19:19
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Українські танкісти майстерно знищують російських ворогів, які вдерлися в Україну.





У мережі показали, як танк Т-64 Збройних сил України прямим наведенням знищує російський Т-73. На кадрах можна побачити, як після влучного пострілу бронемашина ворога спалахує наче сірник. Відео опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Відео пояснює, чому танк це така страшна зброя. Снаряд летить по майже прямій траєторії, — пише він.

За словами журналіста, між виходом снаряда і влучанням проходить дуже короткий проміжок часу. Крім того, при танковому бою неможливо почути свист, який чути після стрільби артилерії чи мінометів. Саме тому від снаряда з танка не сховатися.

Нагадаємо, у районі Бахмута Донецької області єгері Десантно-штурмових військ Збройних сил України розгромили ворожу диверсійно-розвідувальну групу з мінометів. Відповідне відео десантники оприлюднили в мережі.

Источник: Ракурс


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