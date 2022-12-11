Десантники ЗСУ розгромили групу диверсантів. Фото: Генштаб ЗСУ

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Українські військовослужбовці продовжують нещадно нищити ворога, який вдерся на нашу територію.

Великих втрат противник зазнає на Донбасі. Так, у районі Бахмута Донецької області єгері Десантно-штурмових військ Збройних сил України розгромили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Про це командування ДШВ ЗСУ 11 грудня повідомило в Facebook.

Противник задіяв диверсійно-розвідувальну групу для виявлення системи оборони українських позицій, але підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не зумів. Спершу дрон виявив пересування ворога, а ліквідували росіян з мінометної батареї.

Десантники підтвердили ліквідацію щонайменше двох супротивників.

Нагадаємо, 11 грудня Служба безпеки України показала, як один зі спецпідрозділів Центру спецоперацій «А» за допомогою протитанкового ракетного комплексу знищив ворожий «Камаз», у якому перебували приблизно 10 окупантів.