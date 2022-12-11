СБУ показала, як «Альфа» з ПТРК знищила «Камаз» і 10 росіян

https://racurs.ua/ua/n177687-sbu-pokazala-yak-alfa-z-ptrk-znyschyla-kamaz-i-10-rosiyan-video.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) показала, як один зі спецпідрозділів Центру спецоперацій «А» за допомогою протитанкового ракетного комплексу знищив ворожий «Камаз». В ньому їхали приблизно 10 окупантів.

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ екстрено «вимкнули світло» у 10 окупантів, — прокоментували удар в СБУ.

Наша тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський «Камаз» та його «пасажирів». Прямим влучанням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат, — написали на Фейсбук-сторінці відмоства.

«Ракурс» писав, що 10 грудня по Мелітополю завдано удару. Українська сторона оцінила втрати росіян у 200 осіб, окупаційна влада повідомила про обстріл бази відпочинку з мирними громадянами.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео, на якому чоловік із кавказьким акцентом переміщається обстріляною ділянкою, експресивно переживає те, що сталося, і кричить рятувальникам, коли натрапляє в темряві на тих, хто вижив. В одному моменті він каже «50 метрів від нас, над нами збило». Хто цей чоловік — не повідомляється.