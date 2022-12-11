Перші хвилини після «прильоту» в Мелітополі з'явилися на відео

https://racurs.ua/ua/n177686-pershi-hvylyny-pislya-prylotu-v-melitopoli-z-yavylysya-na-video.html

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По Мелітополю завдано удару. Українська сторона оцінила втрати росіян у 200 осіб, окупаційна влада повідомила про обстріл бази відпочинку з мирними громадянами.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео, на якому чоловік із кавказьким акцентом переміщається обстріляною ділянкою, експресивно переживає те, що сталося, і кричить рятувальникам, коли натрапляє в темряві на тих, хто вижив. В одному моменті він каже «50 метрів від нас, над нами збило». Хто цей чоловік — не повідомляється.

Увечері 10 грудня по території анексованого Мелітополя було завдано удару. Український мер Мелітополя Іван Федоров написав про сильні пожежі на сході та півдні міста, за його даними, удару, зокрема, було завдано за місцем збору російських військових, втрати росіян склали до 200 осіб. До перевезення поранених, за словами Федорова, довелося залучати машини швидкої допомоги із Криму.

Призначений росією голова анексованої Запорізької області зрадник Євген Балицький підтвердив удар по Мелітополю. За його словами, обстріляли базу відпочинку, «де в суботу ввечері вечеряли люди, мирні громадяни, працював персонал бази». За словами Балицького, відомо про двох загиблих та десятьох постраждалих.

У мережі повідомляли, що ЗСУ нібито завдали удару ракетами РЗСО HIMARS по околиці міста ввечері 10 грудня. Росіяни окупували український Мелітополь на Запоріжжі 26 лютого. У вересні місто стало тимчасовим обласним центром буцімто російського регіону, бо Запоріжжя контролює Україна.