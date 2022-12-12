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12 декабря в Черном море нет ни одного носителя крылатых ракет «Калибр», фото: ВМС

В Черном море нет ни одного носителя «калибров» — ВМС (ИНФОГРАФИКА)

12 дек 2022, 13:57
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У Чорному морі станом на сьогодні, 12 грудня, перебувають 8 російських кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв «калібрів», загальний залп яких становить 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два корабля.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — жодного судна;
  • до Чорного моря — три судна.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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