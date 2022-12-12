12 декабря в Черном море нет ни одного носителя крылатых ракет «Калибр», фото: ВМС

https://racurs.ua/n177724-v-chernom-more-net-ni-odnogo-nositelya-kalibrov-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на сьогодні, 12 грудня, перебувають 8 російських кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв «калібрів», загальний залп яких становить 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два корабля.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — жодного судна;

до Чорного моря — три судна.