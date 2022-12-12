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12 грудня у Чорному морі немає жодного носія крилатих ракет «Калібр», фото: ВМС
У Чорному морі немає жодного носія «калібрів» — ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n177724-u-chornomu-mori-nemaie-jodnogo-nosiya-kalibriv-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на сьогодні, 12 грудня, перебувають 8 російських кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв «калібрів», загальний залп яких становить 76 ракет.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два корабля.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — жодного судна;
- до Чорного моря — три судна.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
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