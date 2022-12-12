В беларуси военную технику перебрасывают ближе к границе с Украиной

https://racurs.ua/n177727-v-belarusi-voennuu-tehniku-perebrasyvaut-blije-k-granice-s-ukrainoy.html

Ракурс

У білорусі російську техніку перекидають у Брестську область — ближче до українських кордонів.

Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на аналітичну групу «Беларускі Гаюн».

Згідно з повідомленням, колони розпочали рух сьогодні, 12 грудня. Загалом, відбувається переміщення приблизно 24 одиниць техніки. Серед іншого зокрема помічені танки Т-80, машини зв’язку та інженерна техніка.

Висунулися з полігону «Обуз-Лісновський» (Барановицький район, Брестська область) в бік полігону «Брестський» (Брестський район, Брестська область), — інформує джерело.

Перша колона вирушила з району полігону «Обуз-Лісновський» у бік полігону «Брестський», що у Брестській області. Йдеться про 24 одиниці військової техніки, в т. ч. чотири трали з танками Т-80, мінометна батарея, машини зв’язку, інженерна техніка.

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