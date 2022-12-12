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Ракурс
В Константиновке во время разминирования погибли трое спасателей

В Константиновке во время разминирования погибли трое спасателей

12 дек 2022, 18:41
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У місті Костянтинівка Донецької області 12 грудня під час розмінування загинули троє рятувальників.





У Державній службі з надзвичайних ситуацій назвали імена піротехніків:

  • Євген Сагайда 1998 року народження;

  • Олександр Кулініч (2000 рік);

  • Максим Лизя (1979 рік).

У ДСНС написали, що відбулася детонація вибухонебезпечного предмета.

Ще двоє піротехніків поранені.

З початку повномасштабної війни піротехніки знешкодили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів на території України та майже 3 тис. кг вибухової речовини.

Загибель трьох саперів — не перший випадок, коли під час розмінування гине значна кількість людей. 7 грудня колектив Національної поліції втратив чотирьох побратимів з поліції Черкаської області. Загинув при цьому й очільник поліції області. На каскаді мін підірвалися ще четверо піротехніків, вони у лікарні.

Источник: Ракурс


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