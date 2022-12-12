У Костянтинівці під час розмінування загинули троє рятувальників

https://racurs.ua/ua/n177737-u-kostyantynivci-pid-chas-rozminuvannya-zagynuly-troie-ryatuvalnykiv.html

Ракурс

У місті Костянтинівка Донецької області 12 грудня під час розмінування загинули троє рятувальників.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій назвали імена піротехніків:

Євген Сагайда 1998 року народження;

Олександр Кулініч (2000 рік);

Максим Лизя (1979 рік).

У ДСНС написали, що відбулася детонація вибухонебезпечного предмета.

Ще двоє піротехніків поранені.

З початку повномасштабної війни піротехніки знешкодили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів на території України та майже 3 тис. кг вибухової речовини.

Загибель трьох саперів — не перший випадок, коли під час розмінування гине значна кількість людей. 7 грудня колектив Національної поліції втратив чотирьох побратимів з поліції Черкаської області. Загинув при цьому й очільник поліції області. На каскаді мін підірвалися ще четверо піротехніків, вони у лікарні.