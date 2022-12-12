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У Костянтинівці під час розмінування загинули троє рятувальників
У Костянтинівці під час розмінування загинули троє рятувальниківhttps://racurs.ua/ua/n177737-u-kostyantynivci-pid-chas-rozminuvannya-zagynuly-troie-ryatuvalnykiv.htmlРакурс
У місті Костянтинівка Донецької області 12 грудня під час розмінування загинули троє рятувальників.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій назвали імена піротехніків:
Євген Сагайда 1998 року народження;
Олександр Кулініч (2000 рік);
Максим Лизя (1979 рік).
У ДСНС написали, що відбулася детонація вибухонебезпечного предмета.
Ще двоє піротехніків поранені.
З початку повномасштабної війни піротехніки знешкодили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів на території України та майже 3 тис. кг вибухової речовини.
Загибель трьох саперів — не перший випадок, коли під час розмінування гине значна кількість людей. 7 грудня колектив Національної поліції втратив чотирьох побратимів з поліції Черкаської області. Загинув при цьому й очільник поліції області. На каскаді мін підірвалися ще четверо піротехніків, вони у лікарні.
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