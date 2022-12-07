На Херсонщині підірвалися восьмеро саперів - четверо загиблих, серед них очільник поліції Черкаської області

https://racurs.ua/ua/n177569-na-hersonschyni-pidirvalysya-vosmero-saperiv-chetvero-zagyblyh-sered-nyh-ochilnyk-policiyi.html

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Колектив Національної поліції втратив сьогодні чотирьох побратимів з поліції Черкаської області.

Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, на Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя.

Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкаської області.