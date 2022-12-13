G7 пообещала привлечь путина к ответственности. Фото: УП

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Лідери країн G7 спільно пообіцяли притягнути президента країни-агресора росії володимира путіна до відповідальності через розпочату війну проти України.

Російський диктатор та всі причетні до злочинів проти України та українського народу будуть притягнуті до відповідальності. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн «Групи семи», повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Не може бути безкарності за воєнні злочини та інші злочини. Ми притягнемо президента путіна та винних до відповідальності відповідно до міжнародного права, — заявили політики.

Також у заяві йдеться про те, що «Група семи» підтримує Україну перед обличчям російської агресії і будуть робити це стільки, скільки буде необхідно.

Лідери G7 дійшли згоди щодо того, що рф росія зрештою повинна буде заплатити за відновлення критично важливої інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована армією країни-агресора.

Крім того, санкційна політика проти росії продовжиться і посилюватиметься. Відмова від російської нафти та нафтопродуктів — пріоритет, а обхід санкцій каратиметься.

А ще лідери країн G7 зазначили, що «безвідповідальна ядерна риторика росії» є неприйнятною, а будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський на саміті «Групи семи» запропонував росії вивести свої війська на Різдво. Лідер українців вважає, що відповідь з москви точно покаже, чого саме хоче російська сторона — миру чи війни.