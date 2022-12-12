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Через 2-3 тижні - Зеленський запропонував росії вивести свої війська на Різдво
Через 2−3 тижні — Зеленський запропонував росії вивести свої війська на Різдвоhttps://racurs.ua/ua/n177748-cherez-2-3-tyjni-zelenskyy-zaproponuvav-rosiyi-vyvesty-svoyi-viyska-na-rizdvo.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, на саміті «Групи семи» (G7) запропонував росії вивести свої війська на Різдво.
Попереду свята, які відзначають мільярди людей: Різдво за григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію.
Я пропоную росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ з нашої міжнародно визнаної території, — сказав президент України.
Зеленський вважає, що відповідь з москви точно покаже, чого саме хоче російська сторона — миру чи війни.
Окупант повинен піти. Це неодмінно станеться. І я не бачу причин, чому росії не зробити б це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там насправді хочуть: чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії. Той, хто приніс війну, повинен її забрати, — сказав глава держави.
Оскільки росія продовжує агресію, президент України вважає, має бути продовжена й підтримка нашої країни.
Зеленський сказав, що Україна потребує сучасних танків.
Я прошу вас відкрити цю оборонну можливість для нас. Це реально зробити вже зараз. Україна потребує незмінної підтримки артилерією. Гарматами та снарядами — це те, що не допустить ескалації з російського боку. Ми потребуємо більше реактивної артилерії та більш далекобійних ракет. Що результативнішими будемо ми з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія.
Інша частина допомоги Україні, це збереження й у 2023 році фінансової, енергетичної та соціальної стабільності.
Не програти в цьому — це виграти в усьому. Зокрема, надійний захист української енергетики від російських ракет та іранських дронів буде захистом усієї Європи, оскільки цими ударами Росія провокує гуманітарну й міграційну катастрофу не лише для України, але й для всього ЄС, — сказав Зеленський.
Третій чинник успіху України та світу у війні проти рф — нова дипломатія. Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію, сказав президент.
Він також нагадав лідерам «Групи семи», що на саміті G20 в Індонезії запропонував українську формулу миру — 10 пунктів. Зеленський запропонував скликати спеціальний саміт — Global Peace Formula Summit, щоб визначитись, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру.
Пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, проявити своє лідерство в реалізації формули миру загалом або конкретних її пунктів, — повідомив президент.
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