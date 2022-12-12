Через 2-3 недели – Зеленский предложил россии вывести свои войска на Рождество

Окупант повинен піти. Це неодмінно станеться. І я не бачу причин, чому росії не зробити б це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там насправді хочуть: чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії. Той, хто приніс війну, повинен її забрати, — сказав глава держави.

Оскільки росія продовжує агресію, президент України вважає, має бути продовжена й підтримка нашої країни.

Зеленський сказав, що Україна потребує сучасних танків.

Я прошу вас відкрити цю оборонну можливість для нас. Це реально зробити вже зараз. Україна потребує незмінної підтримки артилерією. Гарматами та снарядами — це те, що не допустить ескалації з російського боку. Ми потребуємо більше реактивної артилерії та більш далекобійних ракет. Що результативнішими будемо ми з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія.

Інша частина допомоги Україні, це збереження й у 2023 році фінансової, енергетичної та соціальної стабільності.

Не програти в цьому — це виграти в усьому. Зокрема, надійний захист української енергетики від російських ракет та іранських дронів буде захистом усієї Європи, оскільки цими ударами Росія провокує гуманітарну й міграційну катастрофу не лише для України, але й для всього ЄС, — сказав Зеленський.

Третій чинник успіху України та світу у війні проти рф — нова дипломатія. Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію, сказав президент.

Він також нагадав лідерам «Групи семи», що на саміті G20 в Індонезії запропонував українську формулу миру — 10 пунктів. Зеленський запропонував скликати спеціальний саміт — Global Peace Formula Summit, щоб визначитись, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру.