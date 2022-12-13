Зеленский заявил о необходимости импорта электроэнергии. Фото: ОПУ

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Імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу необхідний Україні.

Електрики з європейської енергосистеми обсягом до 2 ГВт Україна потребує щонайменше до завершення поточного опалювального сезону. Однак відповідне рішення про збільшення імпортної потужності мають ухвалити оператори систем передачі електрики. Про це 13 грудня президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на міжнародній конференції про допомогу Україні майбутньої зими.

Це суттєво, але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні, — зазначив він.

За словами глави держави, така підтримка постачання електрики може коштувати близько 800 млн євро в поточних цінах. Також Зеленський заявив про необхідність для України трансформаторів, обладнання для відновлення високовольтних мереж, а також газотурбіннних та газопоршневих енергоблоків.

Зеленський додав, що Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхневе відновлення енергетичних об'єктів.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль на українсько-французькій конференції у Парижі заявив, що українська влада готується до різних сценаріїв проходження зимового періоду під час агресії рф. Так, одним із них може бути довгострокова відсутність електроенергії та опалення у деяких регіонах України.

Нагадаємо, в «Укренерго» заявили про дефіцит електричної енергії в українській енергосистемі станом на 13 грудня. Крім того, на стан високовольтних та розподільчих мереж негативно впливає погіршення погоди по всій території країни. Ці ж фактори ускладнюють роботу ремонтних бригад.