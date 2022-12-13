ЕС закупит около 30 млн светодиодных ламп для Украины. Фото:

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Європейська комісія профінансує близько 30 млн світлодіодних ламп для України, про необхідність такої підтримки заявив президент Зеленський.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у «темні часи вони залишаються разом із нашими українськими друзями». Про це 13 грудня вона написала у Twitter.

Ми профінансуємо близько 30 млн світлодіодних лампочок для України, — йдеться у повідомленні.

За її словами, коли 50 млн таких ламп від західних партнерів доставлять в Україну, це дозволить заощадити 1 ГВт енергії, що є річним обсягом виробництва атомної електростанції.

На міжнародній конференції «Солідарність з українським народом» президент України Володимир Зеленський заявив, що практичним результатом заходу стало б те, щоб було ухвалено домовленість про фінансування проекту з закупівлі LED-ламп для України.

Під час свого виступу глава держави зазначив, що 50 млн світлодіодних ламп дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики. Цей проект суттєво допоміг би Україні, бо зараз середній дефіцит української енергосистеми складає близько 2,5 ГВт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна потребує щонайменше до 2 ГВт імпортованої електрики з європейських енергосистем до завершення поточного опалювального сезону.