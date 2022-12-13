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Ukrspecsystems обновила разведывательный беспилотник "Шарк"
«Шарк» расправил крылья — украинские оружейники обновили разведывательный БПЛАhttps://racurs.ua/n177771-shark-raspravil-krylya-ukrainskie-orujeyniki-obnovili-razvedyvatelnyy-bpla.htmlРакурс
Компанія Ukrspecsystems оновила розвідувальний безпілотник Shark («ШАРК»).
Зброярі повідомили, що безпілотник отримав потужнішу батарею, яка збільшує вдвічі час польоту, а також подовжені крила. Їх розмах збільшили до 3,4 м. Оновлені Shark невдовзі надійдуть до ЗСУ.
Оновлений розвідувальний безпілотник має розмах крил 3,4 м та потужнішу батарею, що дозволяє бути у повітрі до чотирьох годин. «Це вдвічі більше часу на розвідку чи коригування та контроль поля бою. Саме такі оновлені ШАРКи надійдуть до ЗСУ, — йдеться у повідомленні компанії.
Shark — це український безпілотний авіакомплекс, оснащений камерою з 30-разовим оптичним і додатковим цифровим наближенням, створений вже за умов повномасштабного вторгнення росії. Його крейсерська швидкість — 70−90 км/год, максимальна — 150 км/год. Злітає за допомогою катапульти, сідає — з парашутом.
#ШАРК розправив крила�— Ukrspecsystems (@ukrspecsystems) December 13, 2022
Розмах крил 3,4 м + потужніша батарея = до 4 годин в повітрі.
А це вдвічі більше часу на розвідку/коригування та контроль поля бою.
Саме такі оновлені ШАРКи надійдуть до #ЗСУ.
А це перевага у війні та збережені життя наших воїнів!
Працюємо на перемогу!�� pic.twitter.com/7kAhpTpfou
SHARK максимально оптимізовано під сучасну війну та потреби військових, він забезпечує якісну глибинну розвідку, стеження, коригування вогню та можливість бачити противника у режимі реального часу й фіксувати його переміщення. Загалом БПЛА може моніторити поле бою та керувати діями підрозділу з урахуванням ситуації.
Технічні характеристики БПЛА SHARK:
Час польоту — понад 2 години
Дальність зв’язку — 60 км
Практична стеля — 2000 м
Злітна маса — 10 кг
Розмах крил — 1,91 м
Час розгортання — 15 хвилин
Температура експлуатації — від -15 С до +50 С
Метод шифрування — AES256
Крейсерська швидкість — 70−90 км/год
Максимальна швидкість польоту — 150 км/год
Швидкість звалювання — 60 км/год
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