Ukrspecsystems обновила разведывательный беспилотник "Шарк"

https://racurs.ua/n177771-shark-raspravil-krylya-ukrainskie-orujeyniki-obnovili-razvedyvatelnyy-bpla.html

Ракурс

Компанія Ukrspecsystems оновила розвідувальний безпілотник Shark («ШАРК»).

Зброярі повідомили, що безпілотник отримав потужнішу батарею, яка збільшує вдвічі час польоту, а також подовжені крила. Їх розмах збільшили до 3,4 м. Оновлені Shark невдовзі надійдуть до ЗСУ.

Оновлений розвідувальний безпілотник має розмах крил 3,4 м та потужнішу батарею, що дозволяє бути у повітрі до чотирьох годин. «Це вдвічі більше часу на розвідку чи коригування та контроль поля бою. Саме такі оновлені ШАРКи надійдуть до ЗСУ, — йдеться у повідомленні компанії.

Shark — це український безпілотний авіакомплекс, оснащений камерою з 30-разовим оптичним і додатковим цифровим наближенням, створений вже за умов повномасштабного вторгнення росії. Його крейсерська швидкість — 70−90 км/год, максимальна — 150 км/год. Злітає за допомогою катапульти, сідає — з парашутом.

#ШАРК розправив крила�

Розмах крил 3,4 м + потужніша батарея = до 4 годин в повітрі.

А це вдвічі більше часу на розвідку/коригування та контроль поля бою.

Саме такі оновлені ШАРКи надійдуть до #ЗСУ.

А це перевага у війні та збережені життя наших воїнів!

Працюємо на перемогу!�� pic.twitter.com/7kAhpTpfou — Ukrspecsystems (@ukrspecsystems) December 13, 2022

SHARK максимально оптимізовано під сучасну війну та потреби військових, він забезпечує якісну глибинну розвідку, стеження, коригування вогню та можливість бачити противника у режимі реального часу й фіксувати його переміщення. Загалом БПЛА може моніторити поле бою та керувати діями підрозділу з урахуванням ситуації.

Технічні характеристики БПЛА SHARK: