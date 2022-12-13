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Ракурс
Ukrspecsystems оновила розвідувальний безпілотник "Шарк"

«Шарк» розправив крила — українські зброярі оновили розвідувальний БПЛА

13 гру 2022, 16:13
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Компанія Ukrspecsystems оновила розвідувальний безпілотник Shark («ШАРК»).





Зброярі повідомили, що безпілотник отримав потужнішу батарею, яка збільшує вдвічі час польоту, а також подовжені крила. Їх розмах збільшили до 3,4 м. Оновлені Shark невдовзі надійдуть до ЗСУ.

Оновлений розвідувальний безпілотник має розмах крил 3,4 м та потужнішу батарею, що дозволяє бути у повітрі до чотирьох годин. «Це вдвічі більше часу на розвідку чи коригування та контроль поля бою. Саме такі оновлені ШАРКи надійдуть до ЗСУ, — йдеться у повідомленні компанії.

Shark — це український безпілотний авіакомплекс, оснащений камерою з 30-разовим оптичним і додатковим цифровим наближенням, створений вже за умов повномасштабного вторгнення росії. Його крейсерська швидкість — 70−90 км/год, максимальна — 150 км/год. Злітає за допомогою катапульти, сідає — з парашутом.

SHARK максимально оптимізовано під сучасну війну та потреби військових, він забезпечує якісну глибинну розвідку, стеження, коригування вогню та можливість бачити противника у режимі реального часу й фіксувати його переміщення. Загалом БПЛА може моніторити поле бою та керувати діями підрозділу з урахуванням ситуації.

Ukrspecsystems оновила розвідувальний безпілотник "Шарк", фото - Мілітарний

Технічні характеристики БПЛА SHARK:

  • Час польоту — понад 2 години

  • Дальність зв’язку — 60 км

  • Практична стеля — 2000 м

  • Злітна маса — 10 кг

  • Розмах крил — 1,91 м

  • Час розгортання — 15 хвилин

  • Температура експлуатації — від -15 С до +50 С

  • Метод шифрування — AES256

  • Крейсерська швидкість — 70−90 км/год

  • Максимальна швидкість польоту — 150 км/год

  • Швидкість звалювання — 60 км/год

Джерело: Ракурс


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