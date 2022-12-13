Преимущество врага в снарядах существенно снизилось

https://racurs.ua/n177774-preimuschestvo-vraga-v-snaryadah-suschestvenno-snizilos-vsu.html

Ракурс

Українські військові фіксують виснаження у противника запасів боєприпасів 122 та 152 мм, які він змушений вже доставляти з віддалених регіонів.

Про це 12 грудня повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи ситуацію на Бахмутському напрямку.

Перевага ворога в снарядах суттєво знизилась. Якщо враховувати точність нашої артилерії, то ми десь виходимо на паритет. Водночас наші високоточні системи щодня знищують російські польові склади, казарми та засоби ураження. Наші артилеристи більш вправні, а з отриманням новішої техніки стали більш результативними, — каже Череватий.

За його словами, російське командування вже віддало команду, аби не розвантажувати артилерійські боєприпаси ближче, ніж за 100 км до лінії зіткнення.

Робимо все можливе, аби зменшити кількість цих дивізіонів і знищувати як їхні склади, так і самі засоби ураження. Зокрема, на Луганському напрямку було знищено шість систем «Град» за добу, — повідомив речник.

Європейські дослідники війни 13 грудня оприлюднили карту бойових дій в Бахмуті та навколо міста.