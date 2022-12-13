В Мелитополе уничтожен руководящий состав 58 армии оккупантов

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Ракурс

У Мелітополі знищено керівний склад 58 армії окупантів, а в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника.

Про це у вечірньому зведенні 13 грудня повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські військові також розповіли, що від удару 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області росія втратила до 60 окупантів вбитими та до 100 пораненими.

Крім того, в окупованій Донецькій області триває прихована мобілізація. Так, у Горлівці призову підлягають чоловіки з позначкою «бронь» у військових квитках.

Нагадаємо, після підриву мосту в Мелітополі окупанти терміново будують об’їзну дорогу.

Міст на трасі між Мелітополем та Костянтинівкою «склався» увечері 12 грудня після вибухів. Рух перекрито. Рашисти перенаправили весь потік військового та вантажного транспорту через село Садове. Цей маршрут для них став головною транспортною артерією. Одночасно рашисти намагаються збудувати переправу поряд із підірваним мостом.