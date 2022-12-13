Российский гауляйтер Балицкий показал последствия взрыва моста в Мелитополе

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Призначений росією так званий голова окупованої Запорізької області Євгеній Балицький опублікував фотографії наслідків підриву мосту в Мелітополі.

Він стверджує, що потужність кожного з двох вибухових пристроїв становила 15 — 20 кг у тротиловому еквіваленті. Фото з’явилися у соцмережах колаборанта та «гауляйтера». Видно, що росіяни почали потрохи ремонтувати переправу.

На фото видно, що міст прогнувся посередині, а поблизу двох його опор є вирви.

Міст сполучає окуповані терористами рф Мелітополь та Костянтинівку на Запоріжжі. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Вибухи сталися увечері 12 грудня. Конструкція повністю не обвалилася, але рух транспорту довелося призупинити.

Рашисти наразі перенаправили весь потік військового та вантажного транспорту через село Садове. Цей маршрут для них став головною транспортною артерією.

Одночасно з цим окупанти намагаються збудувати переправу поряд із підірваним мостом.