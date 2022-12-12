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В Мелитополе «устал» стратегический мост, соединявший город с селом Константиновка
В Мелитополе «устал» стратегический мост, соединявший город с селом Константиновкаhttps://racurs.ua/n177749-v-melitopole-ustal-strategicheskiy-most-soedinyavshiy-gorod-s-selom-konstantinovka.htmlРакурс
Збройні сили України завдали удару біля Мелітополя по мосту між містом і селом Костянтинівка.
У Мелітополі пошкоджено міст, який з'єднував місто із селом Костянтинівка, повідомив увечері 12 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Він написав, що ЗСУ влучили в один зі стратегічно важливих мостів. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Міст мав дуже важливе значення для формування логістичних ланцюжків окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках.
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