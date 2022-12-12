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Ракурс
В Мелитополе «устал» стратегический мост, соединявший город с селом Константиновка

В Мелитополе «устал» стратегический мост, соединявший город с селом Константиновка

12 дек 2022, 22:00
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Збройні сили України завдали удару біля Мелітополя по мосту між містом і селом Костянтинівка.





У Мелітополі пошкоджено міст, який з'єднував місто із селом Костянтинівка, повідомив увечері 12 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він написав, що ЗСУ влучили в один зі стратегічно важливих мостів. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Міст мав дуже важливе значення для формування логістичних ланцюжків окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Источник: Ракурс


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