В Мелитополе «устал» стратегический мост, соединявший город с селом Константиновка

https://racurs.ua/n177749-v-melitopole-ustal-strategicheskiy-most-soedinyavshiy-gorod-s-selom-konstantinovka.html

Ракурс

Збройні сили України завдали удару біля Мелітополя по мосту між містом і селом Костянтинівка.

У Мелітополі пошкоджено міст, який з'єднував місто із селом Костянтинівка, повідомив увечері 12 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він написав, що ЗСУ влучили в один зі стратегічно важливих мостів. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Міст мав дуже важливе значення для формування логістичних ланцюжків окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках.