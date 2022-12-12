У Мелітополі «втомився» стратегічний міст, який з’єднував місто із селом Костянтинівка

https://racurs.ua/ua/n177749-u-melitopoli-vtomyvsya-strategichnyy-mist-yakyy-ziednuvav-misto-iz-selom-kostyantynivka.html

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Збройні сили України завдали удару біля Мелітополя по мосту між містом і селом Костянтинівка.

У Мелітополі пошкоджено міст, який з'єднував місто із селом Костянтинівка, повідомив увечері 12 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він написав, що ЗСУ влучили в один зі стратегічно важливих мостів. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Міст мав дуже важливе значення для формування логістичних ланцюжків окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Тим часом західні ЗМІ пишуть, що наступний повномасштабний наступ ЗСУ буде на Запорізькому напрямку. Forbes вважає, що «ця довгоочікувана атака звільнила б більшу частину півдня України і дозволила б ЗСУ підійти до вузького перешийку, який сполучає материкову частину країни з Кримом».

Саме для цього ЗСУ руйнують логістику окупантів на цьому напрямку, а міст у Мелітополі — це лише початок.