Росіяни намагаються наступати на Лиман та у Запоріжжі – український генштаб

https://racurs.ua/ua/n177745-rosiyany-namagautsya-nastupaty-na-lyman-ta-na-zaporijji-genshtab.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ вперше заявив, що росіяни намагаються наступати на Лиман та на Запоріжжі.

У зведенні станом на вечір 12 грудня, 292-го дня війни, вперше за довгий час з’явилася скупа інформація про спроби росіян наступати будь-де, крім районів Бахмута та Донецька.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, — йдеться у зведенні.

Жодних подробиць, навіть назв населених пунктів на цих вперше за багато тижнів український генштаб, що з’явилися у зведенні Лиманському та Запорізькому напрямках, не дає.

Спроби наступу із трьох сторін на Бахмут росіяни здійснюють щодня уже кілька місяців. Повідомлення про атаки на околицях Донецька, зокрема на північний захід від нього, в районі Авдіївки, з’являються регулярно.

Про спроби росіян наступати на напрямку від Кремінної до Лимана вже деякий час повідомляли різні російські джерела, але не український генштаб.

Про якийсь серйозний рух на Запорізькому напрямку, тобто на лінії фронту в Запорізькій області, за 40−50 км на південь та південний схід від обласного центру, не повідомлялося принаймні з літа.