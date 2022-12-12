У днр розпочали призов жінок до армії рф

У днр розпочали «мобілізацію» жінок до армії рф

https://racurs.ua/ua/n177738-u-dnr-rozpochaly-pryzov-jinok-do-armiyi-rf.html

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Росіяни почали мобілізовувати жінок, щоб поповнити втрати в живій силі та доукомплектувати підрозділи. Зокрема 28 жінок вже призвав та направив на підготовку Калінінський районний військовий комісаріат міста Донецька.

Про це у вечірньому зведенні 12 грудня повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, українські військові розповіли, що у місцевій лікарні Кремінної Луганської області перебувають понад 100 російських військових із пораненнями різного ступеня важкості.

Російська армія зосереджує зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках окупанти намагаються стримати українських військових.