Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти використовують мирне населення як «живий щит», фото: Pikabu
Рашисти використовують мирне населення Луганщини як «живий щит» — Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n177716-rashysty-vykorystovuut-myrne-naselennya-luganschyny-yak-jyvyy-schyt-genshtab-zsu.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують використовувати мирне населення як «живий щит», що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.
Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу захисники України вразили дев’ять пунктів управління та 17 районів зосередження особового складу ворога. Також активних ударів по місцях зосередження ворога завдавала українська авіація.
.