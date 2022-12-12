Рашисти використовують мирне населення як «живий щит», фото: Pikabu

https://racurs.ua/ua/n177716-rashysty-vykorystovuut-myrne-naselennya-luganschyny-yak-jyvyy-schyt-genshtab-zsu.html

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Російські загарбники продовжують використовувати мирне населення як «живий щит», що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу захисники України вразили дев’ять пунктів управління та 17 районів зосередження особового складу ворога. Також активних ударів по місцях зосередження ворога завдавала українська авіація.