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Захисники України знищили низку пунктів управління ворога, фото: Генштаб ЗСУ

Дев’ять пунктів управління та 17 районів зосередження ворога вразили ЗСУ за добу

12 гру 2022, 09:08
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Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу вразили дев’ять пунктів управління та 17 районів зосередження особового складу ворога, а також район зосередження артилерії та два склади боєприпасів окупантів.





Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу рашистів.

Зазначається, що за минулу добу захисники України відбили атаки окупантів в районах:

  • Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області;
  • Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Джерело: Ракурс


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