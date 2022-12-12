Девять пунктов управления и 17 районов сосредоточения врага уничтожили ВСУ за сутки

Защитники Украины уничтожили ряд пунктов управления врага, фото: Генштаб ВСУ

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Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу вразили дев’ять пунктів управління та 17 районів зосередження особового складу ворога, а також район зосередження артилерії та два склади боєприпасів окупантів.

Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу рашистів.

Зазначається, що за минулу добу захисники України відбили атаки окупантів в районах: