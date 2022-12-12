Девять пунктов управления и 17 районов сосредоточения врага уничтожили ВСУ за сутки

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Защитники Украины уничтожили ряд пунктов управления врага, фото: Генштаб ВСУ
Девять пунктов управления и 17 районов сосредоточения врага уничтожили ВСУ за суткиhttps://racurs.ua/n177715-devyat-punktov-upravleniya-i-17-rayonov-sosredotocheniya-vraga-unichtojili-vsu-za-sutki.htmlРакурс
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу вразили дев’ять пунктів управління та 17 районів зосередження особового складу ворога, а також район зосередження артилерії та два склади боєприпасів окупантів.
Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Крім того, українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу рашистів.
Зазначається, що за минулу добу захисники України відбили атаки окупантів в районах:
- Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області;
- Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.
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