Авиация и артиллерия ВСУ мощно ударили по вражеским позициям. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n177708-aviaciya-i-artilleriya-vsu-dali-jaru-okkupantam-na-fronte-genshtab-video.html

Ракурс

Збройні сили України продовжують завдавати ворогу втрат по всій лінії фронту.

Українська авіація упродовж 11 грудня завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили сім пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 11 грудня.

Зазначається, що окупаційна влада продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зокрема, таке спостерігається у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі.

А пенсіонерам ворог платить по 10 тис. рублів та нараховує більшу зарплату лояльним цивільним, щоб заохотити лояльних до країни-агресора осіб працювати в установах так званої окупаційної влади.

В Генштабі зазначили, що сьогодні противник завдав п’ять авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявляли, що ЗСУ наближаються до Сватового та Кремінної, а російські окупанти натомість готуються збільшити темпи наступу на Луганщині та Харківщині, щоб завадити контрнаступу ЗСУ взимку.