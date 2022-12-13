В Украине приняли закон о медиа, необходимый для начала переговоров по вступлению в ЕС

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Рада ухвалила новий закон «Про медіа» у другому читанні і в цілому. Відповідний законопроєкт № 2693-д підтримали 299 нардепів.

Зокрема, з фракції «Слуга народу» «за» проголосували 195 нардепів, «Європейська солідарність» — 18, «Батьківщина» — 9, «Платформа за життя» — 15, За майбутнє - 11, Голос — 14 Довіра — 15, Відновлення України — 12, позафракційні — 10.

Ухвалення цього закону є однією з вимог для вступу України до ЄС.

Депутат Ярослав Железняк повідомив, що двоє його колег під час голосування утрималися, проти не голосував ніхто, ще 30 парламентаріїв не голосували.

Новий закон надає більше повноважень Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, за що його критикували журналісти та опозиціонери.

Наприклад, Національна рада з питань ТБ і радіо отримала право без рішення суду тимчасово на два тижні блокувати незареєстровані ЗМІ. Повне блокування можливе лише за рішенням суду, говорила заступник голови комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Железняк зазначив, що документ ухвалили з компромісними позиціями:

1. Врегулювання статусу каналу «Рада» (канал має забезпечувати трансляцію засідань Парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій, канал викладає записи у день проведення пленарного засідання). 2. Вилучені норми щодо виборчого законодавства, — повідомив Железняк у Телеграм.

Деякі депутати та активісти заявляють, що цей законопроєкт містить низку послаблень для російськомовної медіаіндустрії та існують «небезпеки розмінування культурного кордону з росією». Зокрема, закон містить:

зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;

повернення артистів-росіян на екрани через нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;

скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;

скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;

дозвіл телеканалам транслювати фільми російською;

скасування заборони пісень російських виконавців.

Крім того, документ пропонує запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів та різних вебплатформ (типу Netflix чи Facebook). Також документ передбачає розширення повноважень регулятора — Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Як зазначає «Українська правда», Україна для початку переговорів щодо вступу до ЄС має відповідати низці критеріїв, визначених Єврокомісією, зокрема вимогам щодо регулювання медіа.

23 червня лідери країн Євросоюзу під час саміту погодилися надати Україні та Молдові статус кандидатів у ЄС. Президент України Володимир Зеленський подав заявку на вступ країни до Євросоюзу за кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.