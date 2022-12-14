ПВО сбила 10 «Шахедов» над Киевщиной, ожидается вторая волна ударов

https://racurs.ua/n177788-pvo-sbila-10-shahedov-nad-kievschinoy-ojidaetsya-vtoraya-volna-udarov.html

Ракурс

Удар по Києву і Київській області з використанням іранських дронів-камікадзе «Шахед» здійснила росія вранці 14 грудня. Нині повітряна тривога триває у Київській та Житомирській областях.

За попередньою інформацією, уламок від одного з дронів пошкодив дві адміністративні будівлі в Шевченківському районі столиці. Дані про жертв уточнюються. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

В районі столиці силами ППО збито 10 «Шахедів».

Також ЗМІ повідомили про ймовірну другу хвилю атаки. Дрони рухаються з півдня, частково вздовж Дніпра. Запусків з білорусі не зафіксовано.