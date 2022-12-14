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Ракурс
ППО збила 10 “Шахедів” над Київщиною, очікується друга хвиля ударів

ППО збила 10 «Шахедів» над Київщиною, очікується друга хвиля ударів

14 гру 2022, 08:05
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Удар по Києву і Київській області з використанням іранських дронів-камікадзе «Шахед» здійснила росія вранці 14 грудня. Нині повітряна тривога триває у Київській та Житомирській областях.





За попередньою інформацією, уламок від одного з дронів пошкодив дві адміністративні будівлі в Шевченківському районі столиці. Дані про жертв уточнюються. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

В районі столиці силами ППО збито 10 «Шахедів».

Також ЗМІ повідомили про ймовірну другу хвилю атаки. Дрони рухаються з півдня, частково вздовж Дніпра. Запусків з білорусі не зафіксовано.

Джерело: Ракурс


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