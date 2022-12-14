Серьезные противоречия о ведении войны заметила в рф разведка Британии

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Висміювання дій російського командування у війні воєнним злочинцем рф ігорем гіркіним підтверджує наявність значних протиріч щодо ведення війни всередині російського суспільства. Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії.

Як вказують аналітики управління британської розвідки, 6 грудня гіркін підтвердив, що провів два місяці у складі батальйону терористів днр на передовій. Він заявив про існування «кризи стратегічного планування» в «операції росії в Україні».

Після цієї заяви гіркін також висміював нинішні зусилля російської армії щодо будівництва великих позиційних оборонних споруд, ставлячи під сумнів їх корисність у сучасній війні.

Чутки, які поширювалися в соціальних мережах впродовж останніх 48 годин про те, що начальника генштабу росії генерала валерія герасимова могли звільнити, неможливо перевірити. Однак міжфракційна напруженість, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії росії, — заявляють у британській розвідці.

Нагадаємо, критика воєнного злочинця гіркіна-стрєлкова не спрямована проти президента рф володимира путіна.