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Ракурс
Денис Шмигаль, фото: Житомирская ОВА

Сумму макрофинансовой помощи ЕС за время войны назвал Шмигаль

14 дек 2022, 16:15
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Україна отримала від Євросоюзу третій транш на суму 500 млн євро, виділений в межах виняткової макрофінансової допомоги розміром 5 млрд євро від ЄС.





Загалом з початку російського вторгнення Євросоюз виділив Україні 7,2 млрд євро. Про це на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 14 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Вдячні Урсулі фон дер Ляєн (президенту Єврокомісії — ред.) і Валдісу Домбровскісу (європейському комісару з торгівлі — ред.) за те, що вони поруч із нами, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно посли країн Євросоюзу схвалили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро.

Источник: Ракурс


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