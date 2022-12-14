Сумму макрофинансовой помощи ЕС за время войны назвал Шмигаль

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Денис Шмигаль, фото: Житомирская ОВА
Сумму макрофинансовой помощи ЕС за время войны назвал Шмигальhttps://racurs.ua/n177808-summu-makrofinansovoy-pomoschi-es-za-vremya-voyny-nazval-shmigal.htmlРакурс
Україна отримала від Євросоюзу третій транш на суму 500 млн євро, виділений в межах виняткової макрофінансової допомоги розміром 5 млрд євро від ЄС.
Загалом з початку російського вторгнення Євросоюз виділив Україні 7,2 млрд євро. Про це на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 14 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Вдячні Урсулі фон дер Ляєн (президенту Єврокомісії — ред.) і Валдісу Домбровскісу (європейському комісару з торгівлі — ред.) за те, що вони поруч із нами, — наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, нещодавно посли країн Євросоюзу схвалили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро.
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