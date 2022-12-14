Суму макрофінансової допомоги ЄС за час війни назвав Шмигаль

Денис Шмигаль, фото: Житомирська ОВА

https://racurs.ua/ua/n177808-sumu-makrofinansovoyi-dopomogy-ies-za-chas-viyny-nazvav-shmygal.html

Ракурс

Україна отримала від Євросоюзу третій транш на суму 500 млн євро, виділений в межах виняткової макрофінансової допомоги розміром 5 млрд євро від ЄС.

Загалом з початку російського вторгнення Євросоюз виділив Україні 7,2 млрд євро. Про це на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 14 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Вдячні Урсулі фон дер Ляєн (президенту Єврокомісії — ред.) і Валдісу Домбровскісу (європейському комісару з торгівлі — ред.) за те, що вони поруч із нами, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно посли країн Євросоюзу схвалили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро.