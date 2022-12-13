Послы ЕС одобрили выделение Украине 18 млрд евро. Фото: pravdatutnews.com

https://racurs.ua/n177753-posly-es-edinoglasno-soglasovali-vydelenie-ukraine-18-mlrd-evro.html

Ракурс

Пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро схвалили посли країни Європейського Союзу.

Також погоджено мінімальний податок для українських великих компаній у розмірі 15%. А Угорщині європейські посли також дозволили використати кошти з фондів ЄС у розмірі 5,8 млрд євро, якщо Будапешт виконає 27 попередніх умов. Про це 13 грудня представництво Чехії у Раді Євросоюзу повідомило у Twitter.

Зазначається, що фінансування може відбуватися регулярними траншами як кредитів на пільгових умовах.

Посли ЄС загалом узгодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, мінімальний податок для великих корпорацій у розмірі 15%, затвердження плану Угорщини щодо відновлення та стійкості та угоду про умови, — зазначило чеське відомство.

Партія «Слуга народу» в Telegram додала, що Рада Євросоюзу ухвалила рішення про пакет фінансування для України у 18 млрд євро попри вето Угорщини.

Нагадаємо, 2 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що накладе вето на план Євросоюзу надати Україні 18 млрд євро. Він запропонував, щоб кожна з 27 країн-членів Європейського Союзу надавала Україні допомогу з власного бюджету через двосторонні угоди.