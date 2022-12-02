Угорщина продовжить виступати проти планів ЄС надати Україні пакет допомоги на 18 млрд євро

https://racurs.ua/ua/n177399-orban-zrobyv-chergovu-antyukrayinsku-zayavu-blokuvatyme-18-mlrd-ievro-ukrayini.html

Ракурс

Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що накладе вето на план ЄС надати Україні 18 млрд євро. Він запропонував, щоб кожна з 27 країн-членів ЄС надавала Україні допомогу з власного бюджету через двосторонні угоди.

Питання в тому, як допомогти Україні. В одній із пропозицій йдеться про те, що ми повинні використовувати бюджети країн-членів ЄС, щоб разом брати нові кредити і ці гроші давати Україні. Ми не за це, тому що ми не хочемо, щоб Європейський Союз став спільнотою держав-боржників замість спільноти держав-членів, які співпрацюють, — сказав він.

За словами Орбана, необхідно розділити витрати на підтримку України, а кожна країна мусить окремо платила зі своїх бюджетів.

Крім того, прем'єр Угорщини незадоволений тим, що Україні надаються кошти не тільки на військові потреби, але й на функціонування держави.

«Ракурс» писав, що Євросоюз проти допомоги угорцям на 7,5 млрд євро, оскільки Будапешт не виконав план реформ.