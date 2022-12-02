Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Угорщина продовжить виступати проти планів ЄС надати Україні пакет допомоги на 18 млрд євро

Орбан зробив чергову антиукраїнську заяву — блокуватиме 18 млрд євро Україні

2 гру 2022, 16:58
999

Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що накладе вето на план ЄС надати Україні 18 млрд євро. Він запропонував, щоб кожна з 27 країн-членів ЄС надавала Україні допомогу з власного бюджету через двосторонні угоди.





Питання в тому, як допомогти Україні. В одній із пропозицій йдеться про те, що ми повинні використовувати бюджети країн-членів ЄС, щоб разом брати нові кредити і ці гроші давати Україні. Ми не за це, тому що ми не хочемо, щоб Європейський Союз став спільнотою держав-боржників замість спільноти держав-членів, які співпрацюють, — сказав він.

За словами Орбана, необхідно розділити витрати на підтримку України, а кожна країна мусить окремо платила зі своїх бюджетів.

Крім того, прем'єр Угорщини незадоволений тим, що Україні надаються кошти не тільки на військові потреби, але й на функціонування держави.

«Ракурс» писав, що Євросоюз проти допомоги угорцям на 7,5 млрд євро, оскільки Будапешт не виконав план реформ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів