Орбане, що з обличчям? Єврокомісія рекомендує заблокувати виплати Угорщині

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Європейська комісія запропонувала залишити мільярди євро коштів Європейського союзу, виділених для Угорщини, заблокованими через неспроможність уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана здійснити переконливі реформи щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

У вересні Комісія заявила, що ЄС має намір заморозити приблизно 7,5 млрд євро регулярного фінансування Угорщини через занепокоєння щодо відкату демократії та можливого нецільового використання коштів ЄС.

До 19 листопада Угорщина мала ухвалити 17 реформ, щоб уникнути заморожування, яким погрожував Брюссель у рамках свого механізму верховенства права.

Хоча низка реформ була здійснена або триває, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 коригувальних заходів… як вона зобов’язалася, — заявила ЄК.

Тому регулятор в середу, 30 листопада, схвалив плани уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо використання допомоги ЄС для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу, але рекомендував не виплачувати зарезервовані для цього кошти на суму 5,8 млрд євро, доки Будапешт не виконає всіх умов.

Одночасно Єврокомісія закликала всі країни ЄС заморозити виплату Угорщині 7,5 млрд євро, призначених для вирівнювання життя в країнах Євросоюзу.

Цього тижня Орбан відкинув припущення, що зволікання Будапешта з ратифікацією вступу Фінляндії та Швеції до НАТО є частиною торгу, щоби переконати Брюссель не блокувати кошти ЄС для Угорщини.

У понеділок, 28 листопада, угорський лідер раптово виступив на підтримку України. Раніше Орбан люто критикував запровадження санкцій проти рф, а також постачання озброєння Україні. Тепер він, зважаючи на все, змінив думку.

Головне, щоб Росія не була загрозою безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна, — сказав лідер Угорщини на конгресі Міжнародного об'єднання християнських демократів (CDI).

Рішення ЄК стане важким ударом для Будапешта, оскільки обіцяні виплати на суму 7,5 млрд євро становлять близько 5% прогнозованого ВВП Угорщини у 2022 році, зазначає агентство Reuters.

Експерти також вказують на серйозність можливих наслідків через конфлікт між ЄК та Угорщиною. Натомість Угорщина може заблокувати рішення Євросоюзу, для ухвалення яких потрібна одностайність. Йдеться, наприклад, про такі питання, як санкції проти росії чи допомогу Україні.