Почему тяжело засыпать ночью, установили ученые

Дневной свет влияет на ночной сон

https://racurs.ua/n177810-pochemu-tyajelo-zasypat-nochu-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Учені виявили нові особливості щодо того, коли наше тіло наказує нам спати, і встановили, наскільки важливо виходити на вулицю вдень, навіть коли хмарно.

Для цього учені з Вашингтонського університету (США) проаналізували дані стосовно 507 студенів вишу, котрі носили наручні монітори для вимірювання режиму сну та впливу світла. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Дослідження показало, що серед усіх сезонів студенти ввечері засинають найпізніше, а вранці прокидаються найраніше під час зими — коли світловий день обмежений, а небо затягнуте хмарами.

Дані показали, що студенти спали приблизно однакову кількість часу щоночі незалежно від пори року. Проте в навчальні дні взимку вони лягали спати в середньому на 35 хвилин пізніше і прокидалися на 27 хвилин пізніше, ніж у літні навчальні дні.

Цей висновок здивував дослідників, які очікували, що студенти прокидатимуться пізніше саме влітку, оскільки в цей сезон було вдвічі більше, ніж взимку, денного світла та велика кількістю вечірнього освітлення для громадського життя.

Учені вважають, що цьому є пояснення:

дані моніторингу показали, що взимку студенти отримували загалом менше світла протягом дня;

інші дослідження показали, що недостатнє освітлення вдень призводить до проблем вночі, коли настає час лягати спати.

Наші тіла мають природний циркадний годинник, який підказує нам, коли потрібно лягати спати вночі, — наголошують дослідники. — Якщо ви не отримуєте достатньо світла вдень, коли сонце на вулиці, це «затримує" ваш годинник і відсуває початок нічного сну.

На основі зібраних даних дослідники висунули гіпотезу, що щось взимку «відсуває" циркадні цикли студентів назад:

для більшості людей вроджений циркадний цикл, який регулює час неспання і сну, становить близько 24 годин і 20 хвилин — і щодня «калібрується» під впливом навколишнього середовища;

для студентів, які брали участь у дослідженні, дані про сон вказували на те, що їхні циркадні цикли працюють на 40 хвилин пізніше взимку порівняно з літом.

Але світло має різний вплив на циркадні ритми в різний час доби.

Світло вдень — особливо вранці — пересуває ваш годинник, тому ви втомлюєтеся раніше ввечері, але вплив світла в кінці дня або на початку ночі затримує ваш годинник, відсуваючи час, коли ви відчуєте втому, — зазначають учені. — Зрештою, час, коли ви засинаєте, є результатом взаємодії між цими протилежними ефектами впливу світла в різний час доби.

Дані дослідження показали — вплив денного світла мав більший вплив, ніж вплив вечірнього світла:

кожна година денного світла «пересувала» циркадні фази студентів на 30 хвилин раніше;

навіть вплив зовнішнього світла в похмурі зимові дні мав такий ефект, оскільки це світло все одно значно яскравіше, ніж штучне освітлення в приміщенні;

кожна година вечірнього світла — світла від внутрішніх джерел, таких як лампи та комп’ютерні екрани — навпаки, затримувала циркадні фази в середньому на 15 хвилин.

Це той самий ефект «штовхача і тягнучки», — зазначають учені. — І ми виявили, що оскільки студенти не отримували достатньої кількості денного світла взимку, їхні циркадні годинники були затримані порівняно з літом.

Учені наголошують, що до висновків їхнього дослідження слід прислухатися не лише студентам.