Рашисты пытали детей на оккупированных территориях, фото:

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Ракурс

На деокупованих територіях виявили катівні, в яких рашисти утримували дітей.

Про це під час брифінгу розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, омбудсмен зазначив, що бачив у Балаклії дві катівні, які розміщувалися одна напроти одної. Хлопець, який перебував в одній із них 90 днів, розповів, що до нього застосовувалися такі способи катування:

різали ножем;

нагрівали метал і випалювали частину тіла;

декілька разів виводили на «розстріл» і стріляли над головою.

Він цілодобово чув крики жінок і чоловіків, яких катували. Я думав, що це дно. Ні. Дно ми побачили в Херсоні, — наголосив омбудсмен.

На деокупованій Херсонщині виявили 10 катівень, з них чотири в обласному центрі. В одній з них було окреме приміщення — камера, де тримали дітей.

За свідченнями людей, яких утримували там, в цій кімнаті перебували українські діти. Самі окупанти називали це «дитячою камерою, — зазначив Лубінець.

Зазначається, що це приміщення, як і інші, було сирим та не мало належних умов тримання. Від інших воно відрізнялося тим, що окупанти кинули там три дуже тонкі каремати і назвали це „покращеними умовами“ для дітей».

За його інформацією, дітям у цій камері давали воду через день, майже не давали їжі. Також загарбники використовували психологічний тиск: розказували дітям, що батьки нібито від них відмовилися, що вони вже не повернуться.